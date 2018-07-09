ЕС продлил санкции против России

Европейский союз продлили санкции в отношении России на шесть месяцев. Об этом сообщается в официальном журнале Евросоюза. Решение вступило в силу в понедельник, 9 июля.

5 июля Совет ЕС продлил ограничительные меры, «нацеленные на специфические сектора российской экономики», до 31 января 2019 года, говорится в документе.

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В марте Евросоюз до 15 сентября продлил санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за ситуации вокруг Украины. В мае Совет ЕС внес в черный список еще пять человек из-за прошедших в Крыму выборов президента России.

Евросоюз, США, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

В России настаивают на том, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам. Кроме того, Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за невыполнение минских соглашений, подписанных в 2015 году странами «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина), лежит на Киеве.

Минские соглашения предусматривают режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Однако Киев под разными предлогами отказывается выполнять политическую часть договоренностей.

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