Евросоюз расширил черный список в отношении российских чиновников

Совет Европейского cоюза решил внести в черный список еще пять человек из-за прошедших в Крыму выборов президента России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Брюсселе.

По словам собеседника агентства, эти лица «связаны с действиями по подрыву суверенитета Украины в контексте организации голосования в Крыму». Имена попавших под санкции, не уточняются.

Решение вступит в силу во вторник, 15 мая, после того как его опубликуют, добавил источник.

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Президентские выборы в России прошли 18 марта 2018 года. По результатам голосования победу одержал Владимир Путин, его поддержали 76,69 процента избирателей. 7 мая Путин в четвертый раз вступил в должность президента.

В марте ЕС также продлил до 15 сентября санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из России в связи с ситуацией вокруг Украины.

Евросоюз, США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением к России Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Кремль настаивает, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

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