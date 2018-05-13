Украинские студенты отправились в горы Крыма в обход СБУ

Сумский государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко направил своих студентов на практику в Крым без согласования со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом в воскресенье, 13 мая, сообщают «Вести Украина».

Ректор университета Юрий Лянной заявил, что решение о поездке студентов в Крым было согласовано с СБУ. Однако в ведомстве утверждают обратное.

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«Санкций в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины», — сказала представитель начальника управления СБУ в Сумской области Алеся Рапута.

Группы студентов первого-третьего курсов университета находились на российском полуострове с 27 апреля по 7 мая, они проходили практику по специальности «туризм», в рамках которой предусматривался поход по горной местности.

«В соответствии с учебной программой по специальности "туризм" есть у них дисциплина "повышение профессионального мастерства", в соответствии с которой студенты должны пройти шесть категорийных походов. Эти походы идут и по нашей местности, но есть ряд походов таких категорий, которые требуют горной подготовки», — пояснил учебную инициативу Лянной.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался принять новый статус региона. По версии украинских властей, Крым находится в российской оккупации. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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