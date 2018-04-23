Украина откажет крымчанам в посещении финала Лиги чемпионов

Футбольные болельщики из республики Крым не попадут на главный матч Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая в столице Украины Киеве. Об этом сообщает газета «Известия».

«Украина не признает документы, которые были выданы жителям полуострова Российской Федерацией после событий 2014 года. Соответственно документы недействительны и по ним невозможно въехать на территорию Украины. Финал футбольного турнира не может стать поблажкой», — заявили корреспондентам издания представители украинских властей.

«Это нарушение прав человека и всех международных норм. Украина скатывается в пропасть, и непонятно, через сколько лет мы сможем из нее выбраться», — прокомментировала ситуацию парламентарий Татьяна Бахтеева.

Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая на стадионе «Олимпийский». Среди полуфиналистов турнира такие клубы как мадридский «Реал», английский «Ливерпуль», мюнхенская «Бавария» и итальянская «Рома».

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался принять новый статус региона. По версии украинских властей, Крым находится в российской оккупации.

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