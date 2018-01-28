Украинский боксер Усик обиделся на журналистов за вопросы про Крым

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Александр Усик отказался общаться с журналистами украинского телеканала «1+1». Об этом сообщает iSport.

После поединка Усика с латышом Майрсом Бриедисом состоялась пресс-конференция. На ней журналист украинского канала, ранее спросивший боксера про принадлежность Крыма, захотел задать спортсмену вопрос. «Я вас очень люблю и уважаю, но общаться не буду», — заявил Усик.

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28 января украинец победил Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) по решению большинства судей. В финале Усик встретится с победителем боя между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.

21 января украинец резко отреагировал на вопрос о цели его поездок в Крым. Усик назвал такое отношение прессы «собачьим». Он отметил, что родился в Симферополе и не забывает свои корни.

Спортсмен является чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и WBO. В активе 31-летнего украинца 14 побед — 11 из них нокаутом — и ни одного поражения.

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