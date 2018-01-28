Усик победил Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии

Украинец Александр Усик победил Майриса Бриедиса из Латвии в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 28 января, в Риге и завершился решением большинства судей: двое отдали победу украинцу со счетом 115:113, один зафиксировал ничью: 114:114.

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Таким образом, Усик вышел в финал WBSS, где встретится с победителем боя между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом. Этот поединок пройдет 3 февраля в Сочи.

Кроме того, Усик стал чемпионом мира по двум версиям: Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO). В активе 31-летнего уроженца Симферополя теперь 14 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Бриедис потерпел первое поражение в карьере при 23 победах (18 нокаутом).

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