Украинец Усик нокаутировал немца Хука

Украинский боксер Александр Усик победил немца Марко Хука. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в Берлине и завершился победой уроженца Симферополя техническим нокаутом в 10-м раунде. Таким образом, 30-летний украинец защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Этот бой стал первым четвертьфинальным поединком Всемирной боксерской суперсерии. Усик обеспечил себе место в полуфинале. Его соперник определится позднее. В других четвертьфиналах встретятся Майрис Бриедис (Латвия) и Майк Перес (Куба), Дмитрий Кудряшов (Россия) и Юниэр Дортикос (Куба), а также Мурат Гассиев (Россия) и Кшиштоф Володарчик (Польша).

На счету Усика 13 побед в 13 боях на профессиональном ринге (11 — нокаутом). Хук потерпел пятое поражение при одной ничьей и 40 победах (27 нокаутом).