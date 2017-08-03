Завершивший карьеру украинский боксер Владимир Кличко рассказал о дальнейших планах. Видео с обращением 41-летний спортсмен опубликовал на своем YouTube-канале.

По словам Кличко, он займется бизнесом, который начал несколько лет назад. «Я делаю это с некоторым волнением, но я абсолютно готов к новым испытаниям. Я ожидаю и надеюсь, что моя следующая карьера станет хотя бы такой же успешной, как и предыдущая. Я хочу пригласить вас продолжить это новое и увлекательное путешествие вместе — со мной и с брендом Кличко», — сказал он.

О завершении карьеры боксер объявил в четверг, 3 августа. Кличко одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел пять поражений. Впервые украинец стал чемпионом мира в 2000 году. С 2006 года Кличко-младший удерживал мировые титулы, пока не потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри в ноябре 2015 года.

У братьев Кличко есть своя промоутерская компания K2 Promotions, под эгидой которой среди прочих выступают чемпионы мира Александр Усик, Геннадий Головкин и Роман Гонсалес.