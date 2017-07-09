Определились соперники Гассиева и Кудряшова во всемирной боксерской суперсерии

Состоялась жеребьевка турнира Всемирная суперсерия бокса (World Boxing Super Series), в котором примут участие боксеры первого тяжелого веса. Трансляция прошла на YouTube-канале турнира.

Церемония жеребьевки состоялась в Монако в ночь на воскресенье, 9 июля. В четвертьфинале российский боксер, чемпион мира по версии IBF Мурат Гассиев встретится с поляком Кшиштофом Влодарчиком. Другой россиянин, обладатель пояса WBC Silver Дмитрий Кудряшов за путевку в полуфинал поспорит с кубинцем Юниером Дортикосом.

Украинец Александр Усик, владеющий титулом чемпиона мира по версии WBO, сразится с немцем боснийского происхождения Марко Хуком, а латвиец Майрис Бриедис (чемпион по версии WBC) — с кубинцем Майком Пересом.

Турнир стартует в сентябре 2017-го и завершится в мае 2018 года. Его призовой фонд составляет 50 миллионов долларов. Победитель турнира также получит трофей имени Мухаммеда Али.