Хук толкнул и по-русски обозвал Усика во время дуэли взглядов

Немецкий боксер Марко Хук толкнул и обозвал «сукой» украинца Александра Усика в преддверии боя за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом тяжелом весе. Видео опубликовано на YouTube-канале UkraineAtamansPRO.

Инцидент произошел на дуэли взглядов после финальной пресс-конференции боксеров. Уроженец Симферополя на провокацию не ответил.

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Бой в рамках четвертьфинала всемирной боксерской суперсерии пройдет в субботу, 9 сентября, в Берлине.

30-летний Усик является чемпионом мира по версии WBO. На его счету 12 побед в 12 боях (10 нокаутом). Хук владел титулом WBO c 2009 по 2015 годы. В активе 32-летнего немца боснийского происхождения 40 побед (27 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.