Макгрегор, отдохни

Отгремел самый противоречивый и один из самых кассовых боев в истории Мэйуэзер — Макгрегор, и вновь наступает время настоящего бокса. Головкин и Альварес выяснят, кто из них лучший в мире, Усик и Хук определят полуфиналиста суперсерии. Об этих и других боях сентября — в материале «Ленты.ру».

Александр Усик — Марко Хук, 9 сентября, Берлин

Бой между Усиком и Хуком — возможно, самый большой, какой только может быть организован в рамках «крузервейта» (первого тяжелого веса — прим. «Ленты.ру») — не слишком богатого на суперзвезд дивизиона. Уроженец Симферополя Усик — олимпийский чемпион Лондона-2012 и действующий чемпион мира по версии WBO. По мнению большинства экспертов, он лучший «крузер» планеты на данный момент и один из десяти лучших боксеров вне зависимости от веса.

Марко Хук, несмотря на молодость (32 года), считается заслуженным ветераном, который уже прошел свой пик. Немец боснийского происхождения был чемпионом мира на протяжении шести лет (2009-2015 годы), пока два года назад не потерпел сенсационное поражение от поляка Кшиштофа Гловацки. Тот бой Хук без особых проблем выигрывал по очкам с нокдауном, пока не пропустил пару «хуков» в подбородок в одном из последних раундов. Затем Марко одержал пару качественных побед, но новое поражение случилось уже в этом году. В бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC немец по очкам проиграл ровеснику из Латвии Майрису Бриедису.

В поединке между Усиком и Хуком будет разыгран не только мировой титул по версии WBO, которым владеет украинец, но и место в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии. Проект организован известным промоутером Калле Зауэрландом и его сообщниками и призван повысить интерес к боксу, который в последние годы начал проигрывать ММА. В рамках этого турнира соревнуются восемь лучших «крузеров» мира, среди которых два россиянина.

Александр Усик Фото: Константин Мельницкий / «Коммерсантъ»

Геннадий Головкин — Сауль Альварес, 16 сентября, Лас-Вегас

16 сентября пройдет главный бой осени и один из самых ожидаемых поединков года. Геннадий Головкин и Сауль Альварес входят в пятерку рейтинга pound for pound (лучших боксеров вне зависимости от весовой категории — прим. «Ленты.ру»). В поединке, который пройдет на самой большой арене Лас-Вегаса — T-Mobile, будут разыграны четыре титула чемпиона мира в среднем весе (WBC, WBA, IBF и IBO) и неофициальный статус лучшего боксера планеты.

Головкин давно ждал боя с Альваресом. Боксеры могли встретиться год назад, но тогда мексиканец предпочел отказаться от титула WBC в среднем весе, чтобы избежать встречи с казахстанцем. Для того чтобы лучше подготовиться к бою с превосходящим его в габаритах соперником, Сауль провел поединок с долговязым Хулио Сезаром Чавесом-младшим, которого избил даже не вспотев.

Головкин также перед боем с Альвересом провел подготовительный поединок — правда, значительно более серьезный. Его соперником был чемпион мира Дэниел Джейкобс. Американец оказался самым серьезным оппонентом в карьере Геннадия: он почти безоговорочно доминировал во второй половине боя и был близок к ничьей. 35-летний казахстанец не выглядел таким неуязвимым, как прежде, чем немало насторожил своих поклонников и дал повод критикам говорить о наступающей старости.

Несмотря на проблемы, возникшие у Головкина с Джейкобсом, он считается фаворитом боя с Альваресом, хотя шансы оцениваются как почти равные. Оба боксера нацелены на атаку, оба мощно бьют и не идеально обороняются, из-за чего их бой обещает стать одним из самых зрелищных в этом году. В Америке поединок можно будет смотреть только по системе платных трансляций pay-per-view.

Сауль Альварес (слева) и Геннадий Головкин Фото: Reuters

Джозеф Паркер — Хью Фьюри, 23 сентября, Манчестер

23 сентября вторую защиту титула чемпиона мира в тяжелом весе будет проводить новозеландец Джозеф Паркер. Его соперник — 23-летний британец Хью Фьюри, младший брат Тайсона Фьюри, который завершил эпоху доминирования Владимира Кличко.

Бой Паркера и Фьюри пройдет в Манчестере и станет первым титульным поединком Фьюри-младшего. Полгода назад он должен был выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера, но незадолго до поединка вышел из игры, сославшись на травму.

Фьюри-младший уступает Паркеру в опыте, не имеет преимущества в мастерстве, но заметно превосходит в росте и длине рук, что вполне может сыграть решающую роль. Британец умеет держать соперника на дистанции джебом и обстреливать его издали. У обоих боксеров отсутствует убийственная ударная мощь, поэтому нокаута ожидать вряд ли стоит. Учитывая не всегда справедливое британское судейство, вероятность победы Фьюри довольно высока.

Юниер Дортикос — Дмитрий Кудряшов, 23 сентября, Сан-Антонио

Где вероятность нокаута стремится к ста процентам, так это в бою Дмитрия Кудряшова и Юниера Дортикоса. Россиянин и кубинец встретятся в американском Сан-Антонио в рамках четвертьфинала всемирной суперсерии. И Кудряшов, и Дортикос — яркие нокаутеры. Оба одержали по 21 победе, россиянин — каждую досрочно, кубинец — все, кроме одной. В бою также будет разыгрываться титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBA, которым сейчас владеет Дортикос.

Кубинец превосходит россиянина в уровне оппонентов, специалисты считают его фаворитом, но в действительности шансы на победу примерно равны. Почти наверняка с поясом чемпиона уедет домой тот, кто первым донесет до челюсти или корпуса соперника свой страшный удар.

Дмитрий Кудряшов Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Кудряшов не раз заявлял о желании провести бой в США, и 23 сентября он получит свой шанс. Учитывая, как серьезно подходит делу Дмитрий, можно не сомневаться в его хорошей форме в час Х. Если ему немного повезет, у России появится третий чемпион мира по боксу. Другие два — Денис Лебедев и Мурат Гассиев — также боксируют в первом тяжелом весе.

Майрис Бриедис — Майк Перес, 30 сентября, Рига

Еще один четвертьфинальный бой суперсерии пройдет в Риге. Местный герой Майрис Бриедис, никогда не проигрывавший на профессиональном ринге, протестирует Майка Переса. Беглый кубинец, проживающий в Ирландии, ради участия в масштабном турнире спустился в «крузервейт» из супертяжей. В максимальном весе он был претендентом на мировые титулы, но в отборочных боях дважды проигрывал: в 2014 году по очкам американцу Брайанту Дженнингсу, а год спустя — россиянину Александру Поветкину нокаутом в первом раунде.

После этого кубинцу не удавалось выйти на большой бой, и вот его момент наступит 30 сентября. Перес не обладает нокаутирующим ударом, в отличие от Бриедиса, но за счет кубинской техники и при условии хорошей физической готовности вполне может навязать ему борьбу. Да и руки Переса слабыми никак не назовешь: в 2013 году от них пострадал российский боксер Магомед Абдусаламов, оказавшийся после боя с кубинцем в коме и по-прежнему не восстановившийся от повреждений мозга.