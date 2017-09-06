Промоутер Ковалева рассказала о планах боксера

Российский боксер, бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет бой до конца 2017 года. Об этом сообщила его промоутер Кэти Дува. Ее слова приводит ТАСС.

«Сергей проведет бой до конца года, в ближайшие недели мы объявим о наших планах», — сказала Дува, не уточнив, кто будет соперником россиянина.

26 августа сообщалось, что Ковалев задумался о завершении карьеры.

18 июня 34-летний уроженец Челябинска проиграл американцу Андре Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде. Это поражение стало для Ковалева вторым в карьере и вторым подряд от Уорда. Таким образом, американец защитил чемпионские титулы по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 килограмма.