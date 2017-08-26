Боксер Ковалев задумался о завершении карьеры

Бывший чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев задумался о завершении боксерской карьеры. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Веду определенный тренировочный процесс. В начале сентября возвращаюсь в Америку, где буду полноценно тренироваться, но у меня нет никаких мыслей по поводу боев. Может, вообще карьеру завершу, мне пока не до бокса. Я подумываю о завершении карьеры. Пора, наверное, перестать боксировать и завязывать с этим», — заявил 34-летний спортсмен.

18 июня Ковалев проиграл американцу Андре Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде. Это поражение стало для россиянина вторым в карьере и вторым подряд от спортсмена из США. Таким образом, Уорд защитил чемпионские титулы по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 килограмма.