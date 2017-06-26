Ковалев задумался об уходе к тренеру дважды побившего его Уорда

Российский боксер Сергей Ковалев после второго подряд поражения от американца Андре Уорда принял решение сменить тренера. Об этом заявил сам спортсмен, его слова приводит ТАСС.

«Тренер Уорда предложил с ним поработать, это интересно. Мне нужен новый специалист, поскольку на своем багаже я дошел до этого уровня. И чтобы перепрыгнуть уровень бокса Уорда, мне нужна помощь профессионала. Дальше уже самому сложно», — сказал Ковалев.

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До этого момента тренером россиянина был американец Джон Дэвид Джексон. Уорд сотрудничает с Вирджилом Хантером.

18 июня Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде. Рефери Тони Уикс признал, что слишком рано остановил бой, а также заявил, что не заметил, как американец наносил россиянину удары ниже пояса. Команда Ковалева опротестовала результаты поединка.

Это поражение стало вторым подряд для 34-летнего Ковалева. В его активе 30 побед (26 нокаутом), еще один бой завершился ничьей. 33-летний Уорд выиграл все 32 поединка в профессиональной карьере (16 нокаутом).