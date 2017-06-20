Ковалев отказался ставить точку в противостоянии с Уордом

Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что планирует еще раз встретиться на ринге с американцем Андре Уордом. Об этом спортсмен написал в своем Instagram.

«Признаю, в реванше Уорд был лучше, чем в первом бою Нужно отдать ему должное, он сделал домашнюю работу на "пятерку", показав этим самым свой профессионализм и дисциплину. Но он не поставил точку в нашем противостоянии. Я дрался против двоих в ринге… Я еще вернусь!» — отметил россиянин.

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Бой-реванш между соперниками состоялся в ночь на 18 июня. Россиянин потерпел поражение техническим нокаутом, так как рефери Тони Уикс принял решение остановить бой в восьмом раунде. Ковалев перестал защищаться после серии ударов американца, часть которых пришлась ниже пояса. После окончания боя Уикс признал, что ошибочно досрочно прекратил встречу, а Уорд нарушил правила. На следующий день американец заявил, что не видит смысла в проведении третьего боя с российским боксером.

Ковалев потерпел второе подряд поражение в карьере, оба — от Уорда. Он одержал 30 побед (26 нокаутом) при одной ничьей. Американец выиграл все 32 поединка в профессиональной карьере (16 нокаутом).