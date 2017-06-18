Ломаченко прокомментировал победу Уорда над Ковалевым

Видео: Asyk aMan / YouTube

Украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира Василий Ломаченко раскритиковал рефери Тони Уикса, остановившего бой между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом. Видео было опубликовано на YouTube-канале Asyk aMan.

«Второй бой и вторая ошибка. Это просто дерьмо какое-то. Это спорт, тут есть правила, но Уорд весь бой бил ниже пояса. Я не понимаю, почему рефери остановил поединок. Он должен был прервать бой и сделать замечание Уорду», — сказал Ломаченко.

Бой между Ковалевым и Уордом прошел в ночь на 18 июня в Лас-Вегасе. Россиянин проиграл Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде. Рефери Тони Уикс остановил бой, когда россиянин перестал защищаться после серии ударов американца, несколько из которых пришлись ниже пояса. Позднее Уикс признал, что ошибочно остановил бой, а Уорд действовал против правил.

Ковалев потерпел второе подряд поражение в карьере, оба — от Уорда. Он одержал 30 побед при одной ничьей. Уорд выиграл все 32 поединка в профессиональной карьере (16 нокаутом).