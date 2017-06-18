Рефери признал ошибкой остановку боя между Ковалевым и Уордом

Рефери Тони Уикс, обслуживавший поединок российского боксера Сергея Ковалева и американца Андре Уорда, признал ошибку в моменте с остановкой боя. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я посмотрел повторы и должен признать, что я ошибся — я пропустил удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил бой из-за того, что Ковалев не защищался. Если бы я видел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил бой», — написал Уикс.

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Ранее 18 июня Уорд одержал победу над Ковалевым техническим нокаутом в восьмом раунде. 34-летний россиянин пропустил удар в голову, после чего соперник нанес ему несколько ударов в область пояса, а Уикс принял решение остановить бой. Сторона Ковалева намерена обжаловать результат, сам Уорд отказался считать себя виновным.

Ковалев потерпел второе поражение в карьере при 30 победах и одной ничьей. 33-летний американец остается непобежденным. Он одержал 32 победы (16 нокаутом) в 32 поединках.