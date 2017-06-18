Сергей Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом

Боксер-полутяжеловес, экс-чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF Сергей Ковалев проиграл бой американцу Андре Уорду. Россиянин не смог взять реванш, сообщает CBSSports.

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В ходе схватки Ковалев наносил больше ударов, чем его противник, но к седьмому раунду растерял силы, чем и воспользовался Уорд. После того, как в восьмом раунде американец загнал россиянина в угол, Ковалев нырнул в попытке увернуться от шквала ударов, и судья остановил бой.

В карьере Уорда теперь 32 победы (16 нокаутом) и ноль поражений. Ковалев потерепел второе поражение при 30 победах (26 нокаутом).

Их первый поединок, состоявшийся в ноябре 2016-го, был назван лучшим в году по версии Международной боксерской федерации (IBF). Тогда Ковалев проиграл американцу единогласным решением судей (113:114) и лишился всех трех чемпионских поясов. Перед реваншем глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский высказал мнение, что первая встреча Ковалева и Уорда «была самой мерзкой и стыдобищной за всю историю бокса».