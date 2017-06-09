Ковалев нецензурно пригрозил Уорду

Российский боксер Сергей Ковалев нецензурно пригрозил своему сопернику Андре Уорду (США). Сообщение россиянин оставил на своей странице в Instagtam.

«Работаем усердно, чтобы дать пи###ы Уорду», — написал Ковалев и приложил видео с тренировки.

3 июня Уорд пообещал надеть на Ковалева намордник.

Бой-реванш между Уордом и Ковалевым пройдет в Лас-Вегасе 17 июня. Их первый поединок, состоявшийся в ноябре 2016-го, был назван лучшим в году по версии Международной боксерской федерации (IBF). Тогда Ковалев проиграл американцу единогласным решением судей (113:114) и лишился всех трех чемпионских поясов (WBA, IBF и WBO).

34-летний россиянин, для которого поражение в бою с Уордом стало первым в карьере, одержал 30 побед (26 нокаутом), еще в одном поединке была зафиксирована ничья. В активе 33-летнего Уорда 31 победа в 31 бою (15 нокаутом).