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Боксер Уорд пообещал надеть на Ковалева намордник

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Андре Уорд
Андре Уорд

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF американец Андре Уорд негативно отреагировал на заявления Сергея Ковалева, пообещавшего завершить их бой-реванш досрочно. Его слова приводит BoxingScene.

«Мы встретимся через две недели. Тогда ответим на все вопросы и наденем на него намордник, потому что он слишком много болтает в последнее время», — сказал Уорд.

Поединок-реванш между Уордом и Ковалевым пройдет в Лас-Вегасе 17 июня. Их первый бой, состоявшийся в ноябре 2016-го, был назван лучшим в году по версии Международной боксерской федерации (IBF). Тогда Ковалев проиграл американцу единогласным решением судей (113:114) и лишился всех трех чемпионских поясов.

34-летний россиянин, для которого поражение в бою с Уордом стало первым в карьере, одержал 30 побед (26 нокаутом), еще в одном поединке была зафиксирована ничья. В активе 33-летнего Уорда 31 победа в 31 бою (15 нокаутом).

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