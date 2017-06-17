Крашер. Возвращение

В ночь на воскресенье пройдет главный российский боксерский поединок года и один из самых ожидаемых в мире: реванш между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом. Первый бой завершился скандально и оставил множество вопросов. Как сложится повторная встреча двух лучших полутяжеловесов в мире — прогнозирует «Лента.ру».

Ковалев против Уорда — классический пример боксерского поединка, которому не нужна дополнительная раскрутка в виде трэш-тока: класс бойцов говорит сам за себя. Однако, как и перед первым боем, соперники наговорили друг другу столько, что мало никому не показалось.

«Я хочу надрать ему задницу так же, как сделал это с Паскалем в реванше. Я хочу повеселиться. Они пытаются залезть мне в голову, сбить меня с настроя, но это бесполезно. Я хочу разбить ему лицо и наказать за все, что он сказал», — это один из самых мягких выпадов, что позволил себе Сергей Ковалев в преддверии реванша.

Россиянин говорил много, в том числе и нецензурно. Настолько много, что к финальной пресс-конференции слов уже не осталось, и Ковалев по прозвищу Крашер покинул ее досрочно. Уорд в долгу не остался и тоже наговорил прилично: и во лжи Сергея обвинял, и опасным соперником отказывался считать, и намордник на него обещал надеть.

В предстоящем бою у Ковалева будет шанс вернуть три титула чемпиона мира в полутяжелом весе, а вместе с ними и статус короля дивизиона. Но сделать это будет архисложно. Победить в реванше Сергею будет даже проблематичнее, чем в первом бою, так как Уорд не только лучше всех умеет разрушать атакующий потенциал соперников, но и всегда делает правильные выводы из неудачных раундов и боев.

Первая встреча, прошедшая в ноябре, получилась для Уорда неудачной. Судьи отдали ему победу, но в действительности американец по прозвищу Сын Бога пропустил больше ударов, чем других своих боях. Он впервые в жизни оказался в нокдауне и, по мнению большинства экспертов как в России, так и в Америке, бой не выиграл. Среди тех, кто считал Ковалева победителем, был даже Флойд Мэйуэзер, изначально не дававший уроженцу Челябинска ни шанса и считавший Уорда лучшим боксером вне зависимости от весовой категории.

Ковалев полностью переигрывал Уорда в стартовых раундах, но к середине боя сопернику удалось приспособиться к манере Сергея и заставить его промахиваться. Во второй половине боя россиянин почти не доносил силовых ударов до головы и корпуса Уорда. Американец сделал выводы после вчистую проигранного дебюта и сумел как минимум выровнять бой.

Сергей Ковалев Фото: USA Today Sports / Reuters

Как признавался Ковалев, после пяти раундов у него полностью кончились силы, и второю половину боя он провел на морально-волевых. Сергей понимает, что для победы в реванше ему надо сильно прибавлять функционально, и с этой целью он нанял в команду нового тренера по физической подготовке, позаимствовав его у российских биатлонистов. Фамилию специалиста Ковалев не раскрывает, но известно, что его зовут Александр Михайлович.

По словам Сергея, перед первым боем он чувствовал себя перегруженным тренировками, а сейчас такого ощущения нет. «Тренер уверяет, что того, что мы сделали на тренировках, достаточно для нормального самочувствия на протяжении 12 раундов. В первом бою Уорд боксировал не с Крашером, а с Сергеем Ковалевым, у которого были пустые баки, а сейчас он будет боксировать с Крашером. Сейчас я пребываю в другой форме, и бой будет проходить по совершенно другому сценарию», — приводит слова Ковалева «Чемпионат.com».

По какому сценарию в действительности пройдет бой — сказать сложно. Предстоящий поединок — тот редчайший случай, когда победителя невозможно предсказать. Сейчас ясно одно: Ковалев снова будет агрессором, будет выбрасывать много ударов и искать нокаут, а Уорд снова выступит в роли «спойлера», нацелится на разрушение игры соперника и на победу по очкам. Многое будет зависеть от физической готовности Сергея: если он все 12 раундов будет работать, как стартовые пять раундов первого боя, — шансы на победу будут очень хорошими, ведь при прочих равных атака почти всегда побеждает оборону.

Не менее важный фактор — работа судей. Бой снова будет проходить в США при местных рефери, так что на особую благосклонность россиянину рассчитывать не придется. Побеждать нужно так, чтобы сомнений не осталось ни у кого, включая арбитров. Для уверенности одного нокдауна может оказаться мало. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский уверен, что в этот раз судьи не начудят. «Первый бой между Ковалевым и Уордом — самый мерзкий и стыдобищный бой за всю историю бокса, что я видел. На глазах всего мира ограбили на титулы. Выглядит это отвратительно. Да, сейчас судьи тоже будут американцами, но так украсть победу во второй раз они не смогут, иначе к самому боксу начнет теряться интерес», — сказал Рябинский. Будем надеяться, что он прав.

Андре Уорд Фото: Jeff Chiu / AP

По мнению бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Григория Дрозда, второй бой будет для Ковалева более сложным, чем первый, но россиянин может победить. «Сергею Ковалеву нужно постараться быть более разнообразным, более расслабленным, пластичным, иметь в запасе несколько комбинаций. Учитывать навыки Андре Уорда, его умение подстраиваться, его пластику. Не обязательно всегда "охотиться за головой", а бить в середину, в грудь, в живот, в корпус, чтобы поставить Андре Уорда на место, на пятки, как говорится. Сергей сам великолепный боксер и хорошо умеет это делать.

Левый, правый, левый — великолепно. Правый через руку — великолепно. Многоударность, удары в корпус, серийные комбинации, повторные комбинации, смена этажей — это ключ к тому, чтобы победить Андре Уорда еще более убедительно, и Сергей, думаю, именно это и будет делать. Если он в каждом раунде и каждом эпизоде будет становиться победителем, у судей, конечно же, не останется никаких шансов, чтобы его засудить. В каждом раунде быть на полголовы, на голову выше соперника», — приводит рекомендации Дрозда «Советский спорт».

Букмекеры допускают победу Ковалева, но все же отдают небольшое предпочтение Уорду. Коэффициент на его победу — 1.65, на успех россиянина — 2.20. Чаще всего букмекеры оказываются правы, но иногда все же ошибаются. Поклонники классического атакующего бокса надеются и верят, что в ночь на воскресенье будет именно тот случай: Крашер не должен проиграть дважды подряд.

