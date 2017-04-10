Уорд отказался считать Ковалева страшным соперником

Американский боксер Андре Уорд не увидел ничего страшного в россиянине Сергее Ковалеве, с которым он 17 июня проведет бой-реванш. Слова спортсмена приводит BoxingScene.

«Я простоял против него 12 раундов в прошлый раз, в нем нет ничего страшного. Он не отправил меня в нокаут в девятом и десятом раундах. Да, Ковалев отправил меня в нокдаун во втором раунде, но я не просто пытался выжить на ринге после этого. Я просто понял, что победителем буду либо я, либо он», — заявил Уорд.

Боксеры встретятся во второй раз 17 июня. В бою будут разыгрываться три титула чемпиона мира в потуляжелой весовой категории (до 79,38 килограмма) — по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

В ноябре 2016-го Ковалев единогласным решением судей (113:114) уступил Уорду и лишился всех трех чемпионских поясов.

В активе 34-летнего россиянина 30 побед (26 нокаутом), одно поражение и одна ничья. 33-летний Уорд одержал 31 победу в 31 бою (15 нокаутом).