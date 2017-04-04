Объявлена дата реванша между Ковалевым и Уордом

Российский боксер Сергей Ковалев проведет бой-реванш с американцем Андре Уордом 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщает RDS.

В бою будут разыгрываться три титула чемпиона мира в потуляжелой весовой категории (до 79,38 килограмма) — по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

В ноябре 2016-го Ковалев единогласным решением судей (113:114) уступил Уорду и лишился всех трех чемпионских поясов.

В активе 34-летнего россиянина 30 побед (26 нокаутом), одно поражение и одна ничья. 33-летний Уорд одержал 31 победу в 31 бою (15 нокаутом).