Боксер Ковалев опроверг слухи о получении американского гражданства

Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что не собирается получать американский паспорт. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Это полная чушь! Сам был удивлен, узнав об этом из прессы. Официально могу заявить, что гражданство США я не принимал, меньше верьте слухам», — заявил спортсмен.

Во вторник, 13 июня, бывший чемпион Европы по боксу Андрей Шкаликов сообщил, что Ковалев готовится стать гражданином США.

17 июня Ковалев в Лас-Вегасе проведет бой-реванш с американцем Андре Уордом. Их первый поединок, состоявшийся в ноябре 2016 года, завершился победой американца единогласным решением судей (113:114). Россиянин лишился всех трех чемпионских поясов (WBA, IBF и WBO) в полутяжелой весовой категории.

34-летний Ковалев, для которого поражение в бою с Уордом стало первым в карьере, одержал 30 побед (26 нокаутом), еще в одном поединке была зафиксирована ничья. В активе 33-летнего американца 31 победа в 31 бою (15 нокаутом).