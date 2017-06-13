Бывший боксер анонсировал получение Ковалевым гражданства США

Российский боксер Сергей Ковалев в ближайшее время получит гражданство США. Об этом сообщил бывший чемпион Европы по боксу Андрей Шкаликов, ныне работающий промоутером. Его слова приводит «Газета.ру».

«Ковалев очень популярен в США — возможно, даже больше, чем Уорд. Сергей готовится стать американским гражданином —официальная процедура будет завершена буквально на днях. Я общался и с самим Ковалевым, и с его тренером. Ему нравится Россия, он по-прежнему чувствует себя русским человеком. Однако живет он там, купил дом, устроился и платит налоги в казну США», — сказал Шкаликов.

Эгис Климас, менеджер Ковалева в интервью «Спорт-Экспрессу» опроверг эту информацию, заявив, что впервые об этом слышит.

17 июня Ковалев в Лас-Вегасе проведет бой-реванш с американцем Андре Уордом. Их первый поединок, состоявшийся в ноябре 2016-го, был назван лучшим в году по версии Международной боксерской федерации (IBF). Тогда Ковалев проиграл американцу единогласным решением судей (113:114) и лишился всех трех чемпионских поясов (WBA, IBF и WBO).

34-летний россиянин, для которого поражение в бою с Уордом стало первым в карьере, одержал 30 побед (26 нокаутом), еще в одном поединке была зафиксирована ничья. В активе 33-летнего Уорда 31 победа в 31 бою (15 нокаутом).