Рябинский назвал первый бой Ковалева и Уорда самым мерзким за всю историю

Первый бой между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом был самым мерзким за всю историю. Такое мнение высказал глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Первый бой между Ковалевым и Уордом — самый мерзкий и стыдобищный бой за всю историю бокса, что я видел. На глазах всего мира ограбили на титулы. Выглядит это отвратительно. Да, сейчас судьи тоже будут американцами, но так украсть победу во второй раз они не смогут, иначе к самому боксу начнет теряться интерес», — сказал Рябинский и выразил надежду на досрочную победу россиянина.

Бой-реванш между Уордом и Ковалевым пройдет в Лас-Вегасе 17 июня. Их первый поединок, состоявшийся в ноябре 2016-го, был назван лучшим в году по версии Международной боксерской федерации (IBF). Тогда Ковалев проиграл американцу единогласным решением судей (113:114) и лишился всех трех чемпионских поясов (WBA, IBF и WBO).

В активе 34-летнего россиянина 30 побед (26 нокаутом), одно поражение и одна ничья. 33-летний Уорд одержал 31 победу в 31 бою (15 нокаутом).