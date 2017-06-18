Уорд рассказал о «пограничных ударах по корпусу» в бою с Ковалевым

Американский боксер Андре Уорд прокомментировал победу над россиянином Сергеем Ковалевым в бою-реванше, состоявшемся в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня. Его слова приводит EPSN.

«Я видел его реакцию на пограничные удары по корпусу, я знал, что надо с ним делать. Ему было больно, он пытался скрыть это. Я вновь начал бить по корпусу, и он уже не реагировал. Затем рефери остановил бой. Ковалев — хороший боксер, у меня нет к нему ничего, кроме уважения», — заявил Уорд.

Ранее 18 июня 33-летний Уорд одержал победу над Ковалевым техническим нокаутом. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Команда 34-летнего россиянина намерена опротестовать результат поединка. По мнению представителей Ковалева, Уорд наносил сопернику удары ниже пояса.

Ковалев потерпел второе поражение в профессиональной карьере при 30 победах и одной ничьей. Уорд остается непобежденным. Американец одержал 32 победы в 32 поединках.