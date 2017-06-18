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«У меня не железные яйца»

Как Сергей Ковалев потерпел второе скандальное поражение от Андре Уорда

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Андре Уорд и Сергей Ковалев
Андре Уорд и Сергей Ковалев
Фото: John Locher / AP

Российский боксер Сергей Ковалев проиграл американцу Андре Уорду в бою-реванше, потерпев второе поражение в карьере. Поединок был остановлен рефери в восьмом раунде после серии ударов Уорда, пришедшихся 34-летнему россиянину ниже пояса. «Лента.ру» — о том, как это было.

Ковалев — Уорд. Война

Разговоры о сомнительности победы американца в первом бою не утихали до самого реванша. Тогда, в ноябре 2016 года, Ковалев и Уорд провели на ринге все 12 раундов. Непобежденный на тот момент Крушитель явно доминировал в поединке, однажды отправил американца в нокдаун. Однако победить досрочно не получилось, и дело дошло до судейского решения.

Сработал ли фактор домашнего судейства (этот бой, как и реванш, проходил в США), или Уорд действительно настолько эффективно контратаковал, но трое судей единогласно присудили победу американцу — 114:113. Можно соглашаться или не соглашаться с таким исходом, однако отрицать высочайший класс Уорда бессмысленно. Ковалев потребовал реванша почти сразу, а команда Уорда хоть и потрепала россиянину нервы, но не отказалась от переговоров, даже не взирая на то, что с точки зрения бизнеса первый бой не удался.

До поединка Ковалев много говорил о сопернике, вспоминал о предыдущем бое, обещал нокаутировать Уорда и завершить его карьеру. Американец отвечал соответствующим образом. Неприязнь между боксерами возникла еще перед ноябрьским боем, а с тех пор только усилилась. Еще бы — Ковалев был недоволен несправедливым, по его мнению, решением судей, и Уорд считал, что судьи украли у него часть заслуженной славы.

Реванш проходил в Лас-Вегасе в присутствии 10,5 тысяч зрителей. На кону — хорошо знакомые соперникам по первому бою чемпионские пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом (до 79.4 килограммов) весе.

Ковалев сразу стал работать первым номером, заставляя Уорда обороняться. Но такому мастеру защиты действовать от соперника даже проще. В первом поединке россиянин тоже шел вперед, но не извлек из этого больших дивидендов.

Во втором и третьем раундах картина не изменилась. Во второй трехминутке Уорд впервые ударил Ковалева ниже пояса. Рефери предупредил американца, и бой продолжился. Россиянин наступал, его соперник оборонялся. Настораживало, что в плане тактики Сергей не извлек уроки из первого поединка. Он по-прежнему слабо использовал преимущество в росте, а когда шел на сближение, Уорд тут же вязал его в клинче.

В клинче оба действовали довольно грязно, однажды столкнулись головами, но на войне, как известно, все средства хороши. А это была именно война. В четвертом раунде рефери призвал Ковалева и Уорда действовать чище, однако они и не подумали к нему прислушаться. При этом россиянин здорово подсел физически, и раунд впервые безоговорочно выиграл американец.

В последующих раундах преимущество Уорда нарастало. Ковалев устал, часто опускал руки и пропускал удары в голову и корпус. Знаменитый джеб россиянина почти не работал, а попытки достать соперника двойками были по большей части безуспешны. Ковалев изредка отвечал удачными действиями. В седьмом раунде Уорд вновь отметился ударом ниже пояса.

В восьмом раунде бой завершился. Ковалев пропустил сильнейший правый Уорда и пошатнулся, но устоял на ногах. Американец бросился добивать соперника ударами в корпус, большинство из которых пришлись в область пояса. Россиянин согнулся, и после очередной серии американца бой был остановлен. Рефери посчитал, что Уорд действовал в рамках правил. Однако при просмотре повтора видно — он наносил удары ниже пояса.

Was it low ? #wardkovalev2 @andresogward @sergeykrusherkovalev

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Ковалев потерпел второе поражение в карьере, впервые уступив досрочно. В активе 34-летнего россиянина остались 30 побед и одна ничья. 33-летний Уорд одержал 32-ю победу (16-ю — нокаутом) в 32 поединках.

«Это позор»

Команда Ковалева уже заявила, что намерена опротестовать результаты боя. «Мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор. Ковалев проведет следующий бой осенью. Он в порядке. Рефери не выполнил свою работу. Уорд преднамеренно нанес несколько ударов ниже пояса, и он не был наказан за это. Рефери заставил Сергея продолжать бой после нескольких грязных ударов», — сказала промоутер Ковалева Кэти Дува.

«Он не доставил мне серьезных неприятностей. Да, я устал, но мог продолжать бой. Это же бокс! Я не могу понять, что произошло. Почему судья остановил бой? Уорд несколько раз по ходу поединка попал мне ниже пояса. У меня не железные яйца», — сказал сам Ковалев.

Сам американец не согласился с тем, что действовал против правил: «Я не был лучше Ковалева, но работал больше. Мои удары по корпусу причиняли ему боль. Он хороший боксер, и я не испытываю к нему ничего, кроме уважения».

Будущее Ковалева теперь под вопросом. Промоутер обещает, что он проведет следующий бой уже осенью, но его соперником явно будет не Андре Уорд. После второго кряду поражения шансов на это практически нет. К слову, и с коммерческой точки зрения, второй поединок вряд ли станет гораздо успешнее первого. Уорд заработал 6,5 миллионов долларов, Ковалев — и того меньше. Его гонорар зависит от продаж прав на просмотр боя в интернете (PPV). Смешные суммы на фоне предстоящего боя Макгрегора и Мэйуэзера.

Будем надеяться, что несмотря ни на что, российский спортсмен сделает из поражения правильные выводы и вернется на мировой боксерский Олимп уже в самое ближайшее время.

Ринат Салахетдинов

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