Ковалев прокомментировал второе подряд поражение от Уорда

Российский боксер Сергей Ковалев прокомментировал поражение в бою с американцем Андре Уордом. Его слова приводит «Советский спорт».

«Он не доставил мне серьезных неприятностей. Да, я устал, но мог продолжать бой. Это же бокс! Я не могу понять, что произошло. Почему судья остановил бой? Уорд несколько раз по ходу поединка попал мне ниже пояса. У меня не железные яйца», — заявил 34-летний россиянин.

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Ранее 18 июня Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде. Рефери Тони Уикс принял решение остановить бой после того, как россиянин перестал защищаться после серии ударов американца, часть которых пришлась ниже пояса. После поединка Уикс признал, что ошибочно остановил бой, а Уорд действовал против правил.

Ковалев потерпел второе подряд поражение в карьере, оба — от Уорда. Он одержал 30 побед при одной ничьей. Уорд выиграл все 32 поединка в профессиональной карьере (16 нокаутом).