Появилось видео из раздевалки Ковалева после поражения от Уорда

Видео: FightSpace / YouTube

Американский боксер Андре Уорд во втором бою с Сергеем Ковалевым выглядел лучше, чем в первом. Об этом заявил сам россиянин. Видео было опубликовано на YouTube-канале FightSpace.

«Я почувствовал удар, который заставил меня просто согнуться. Тони Уикс остановил бой, но я был готов продолжать, это же было очевидно. Я ожидал, что Уорд будет лучше, но и я был в этом бою лучше, чем в первом. Тогда первые раунды были просто доминированием, а сейчас Уорд был какой-то более адаптированный», — сказал Ковалев

Менеджер россиянина Эгис Климас отметил удары Уорда ниже пояса, но покритиковал своего подопечного. «Ты поплыл, но недостаточно для остановки боя. Остановка даже не спорная, она — неправильная», — сказал Климас.

В ночь на воскресенье, 18 июня, Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде. Рефери Тони Уикс принял решение остановить бой после того, как россиянин перестал защищаться после серии ударов американца, несколько из которых пришлись ниже пояса. После поединка Уикс признал, что ошибочно остановил бой, а Уорд действовал против правил.

Ковалев потерпел второе подряд поражение в карьере, оба — от Уорда. Он одержал 30 побед при одной ничьей. Уорд выиграл все 32 поединка в профессиональной карьере (16 нокаутом).