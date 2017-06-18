Ковалев извинился за поражение от Уорда

Российский боксер Сергей Ковалев обратился к болельщикам после поражения от американца Андре Уорда в бою за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Запись Ковалев сделал на своей странице в Instagram.

«Большое спасибо тем, кто болел за меня этой ночью. Простите, что не оправдал ваших ожиданий. Это бокс!» — написал Ковалев.

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18 июня Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде. Рефери Тони Уикс принял решение остановить бой после того, как россиянин перестал защищаться после серии ударов американца, часть которых пришлась ниже пояса. После поединка Уикс признал, что ошибочно остановил бой, а Уорд действовал против правил.

Ковалев потерпел второе подряд поражение в карьере, оба — от Уорда. Он одержал 30 побед при одной ничьей. Уорд выиграл все 32 поединка в профессиональной карьере (16 нокаутом).