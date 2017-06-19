Уорд назвал бессмысленным проведение третьего боя с Ковалевым

Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) американец Андре Уорд заявил о нежелании проводить третий бой с россиянином Сергеем Ковалевым. Об этом сообщает Boxingscene.

«Никакого третьего боя не будет. Я не думаю, что он необходим. Это может иметь смысл, если он, например, сразится с Адонисом Стивенсоном и отнимет у него титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC)», — сообщил Уорд.

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Бой-реванш между россиянином и американцем прошел 18 июня. Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом. Рефери Тони Уикс принял решение прекратить бой в восьмом раунде, так как российский боксер перестал защищаться после серии ударов американца, часть которых пришлась ниже пояса. После окончания боя Уикс признал, что ошибочно остановил встречу, а Уорд действовал против правил.

Таким образом, Ковалев потерпел второе подряд поражение в карьере, оба раза он проигрывал Уорду. Россиянин одержал 30 побед при одной ничьей. Уорд выиграл все 32 поединка в профессиональной карьере (16 нокаутом).