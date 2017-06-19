Крушить и не сдаваться

Не проигрывавший до ноября 2016-го Сергей Ковалев потерпел второе поражение подряд. Оба боя с американцем Андре Уордом завершились скандалом, но это не сильно улучшает положение Крашера. Что ждет лучшего российского боксера последних лет — в материале «Ленты.ру».

«У меня не железные яйца» — этой фразой, сказанной после реванша с Уордом, Ковалев подвел яркую черту под противостоянием с американцем. Когда пропускаешь серию мощных ударов в низ живота, один из которых приходится точно в пах, продолжать драться как ни в чем не бывало нереально. Мог ли Сергей избежать нокаута, пропустив эти удары? Наверное, да. Единственное, что можно было предпринять — всячески сигнализировать арбитру об ударах ниже пояса, а если бы тот никак не отреагировал, — отвернуться и опуститься на колено. Худшее, что мог бы сделать Тони Уикс — зафиксировать спорный нокдаун, но это намного лучше, чем технический нокаут.

На момент остановки боя по количеству выброшенных ударов Сергей превосходил соперника почти двукратно: 408 на 238, по количеству точных попаданий — 95 на 80. Несмотря на это, двое из трех судей отдавали минимальное преимущество Уорду (67:66), третий — Ковалеву (68:65).

Видео: sergeykrusherkovalev / Instagram

После боя рефери Тони Уикс признал, что ошибся, не заметив ударов Уорда ниже пояса. Промоутер Ковалева Кэти Дува заявила о намерении подать протест, но шансов на отмену результата практически нет. Ковалев проиграл второй раз подряд, что сильно ударит по его позициям в рейтингах боксерских организаций. Главная электронная база данных Boxrec сдвинула его из первой десятки списка Pound for Pound (неофициальная таблица лучших боксеров вне зависимости от весовой категории — прим. «Ленты.ру») на 29-е место. И все равно у него самая высокая из россиян позиция в этом рейтинге. Идущий следом Александр Поветкин лишь 49-й.

Несмотря на два болезненных поражения подряд, Ковалев не намерен завершать карьеру. «Он в порядке и проведет следующий бой осенью», — сообщила Дува, не уточнив, кто будет соперником россиянина. С почти стопроцентной уверенностью можно сказать, что третий бой с Уордом осенью не состоится. Это сейчас не нужно обеим сторонам, что подтвердил и сам американец. «В третьем бое нет смысла. Смысл появится, если он, например, проведет бой со Стивенсоном, выиграет пояс и еще два-три поединка», — заявил Уорд, добавив, что относится к россиянину с уважением.

Сергей Ковалев и Андре Уорд Фото: Ethan Miller / Getty Images

Репутация Ковалева как непобедимого и главного нокаутера в мировом боксе сильно поколеблена, если не разбита полностью. Сергею нужно максимально яркое и эффектное возвращение. Договориться со Стивенсоном было бы прекрасно, но если это не удалось полтора года назад, то почему должно получиться сейчас? Тогда канадца не прельстили три чемпионских пояса Сергея, а сейчас у него их нет.

Чтобы стать обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет Стивенсон, нужно побить одного-двух бойцов из первой десятки рейтинга организации. Среди самых интересных оппонентов для Крашера можно назвать взрывного и сильного американца Джо Смита, недавно выбившего за канаты Бернарда Хопкинса. Крайне любопытен был бы и бой с другим российским нокаутером Артуром Бетербиевым. Эти двое дрались в любителях, и менее известный пока россиянин одержал победу. Словесная перепалка между соотечественниками ведется уже давно, и бой бы собрал огромную аудиторию в России.

Ковалеву — 34. Для полутяжелого веса этот возраст еще не критичный, но солидный. Сергей уже ближе к ветеранам, чем к молодым перспективным бойцам, хотя 2-3 года в запасе у него есть. Нет никаких сомнений, что Ковалев остается очень мощным боксером, и в своем дивизионе он по-прежнему грозная сила.

Кэти Дува Фото: Josh Lefkowitz / Getty Images

В одном из интервью Сергей допустил переход на категорию выше — в «крузервейт» (до 90,7 килограммов). Там он тоже мог бы быть одним из лучших при условии правильного набора мышечной массы. По росту Ковалев лишь на три сантиметра уступает чемпиону по версии WBC Марису Бриедису и на три превосходит Дениса Лебедева. А по силе удара не уступает им обоим.

Эта весовая категория — самая успешная для российских боксеров, и Ковалев вполне мог бы соперничать там с каждым из действующих чемпионов. Этот сценарий маловероятен, но полностью исключать такое развитие событий нельзя.

Даже если лучшие годы и бои Ковалева уже позади, он успел добиться очень многого. С 2014 по 2016 годы владел тремя из четырех чемпионских титулов в полутяжелом весе, одержав целый ряд ярких побед над сильными соперниками. Поклонники бокса навсегда запомнили бои Ковалева с Бернардом Хопкинсом, Натаном Клеверли, Жаном Паскалем (дважды) и многие другие. Среди российских боксеров с Ковалевым по титулам и регалиям может сравниться разве что Костя Цзю, завершивший карьеру в 2005 году крайне обидным поражением в Манчестере от местного героя Рикки Хаттона.