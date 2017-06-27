Боксер Ковалев задумался о смене весовой категории

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев может сменить весовую категорию и провести следующий поединок в первом тяжелом весе (до 90,71 килограмма). Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

«Глядя на меня, вы видите, что иммунитет подсел ввиду сгонки веса. Может быть, есть смысл поменять весовую категорию, и следующий бой будет в тяжелом весе. Потому что я сгоняю по 10-11 килограммов, мой организм это выматывает. Я себя комфортно чувствую в весе до 85 килограммов, дальше начинаются проблемы», — рассказал спортсмен.

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18 июня Ковалев проиграл американцу Андре Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде. Это поражение стало для россиянина вторым в карьере и вторым подряд от спортсмена из США. Таким образом, Уорд защитил чемпионские титулы по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 79,38 килограмма.

Чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе — россиянин Денис Лебедев. Титулом IBF владеет еще один российский боксер — Мурат Гассиев.