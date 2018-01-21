Родившийся в Крыму украинский боксер Усик ответил критикам

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) украинец Александр Усик резко отреагировал на вопрос журналистов о цели его поездок в Крым. Слова спортсмена приводит РЕН ТВ.

Отмечается, что спортсмена разозлили вопросы о его встречах со священнослужителями Киево-Печерской лавры и о принадлежности Крыма. Журналисты обвинили его в предательстве.

Усик отметил, что родился и вырос в Симферополе и не забывает свои корни. «Я кого предал из вас, что вы мне такие вопросы собачьи задаете?» — спросил 31-летний боксер.

27 января в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Усик проведет бой в первом тяжелом весе с непобежденным латвийцем Майрисом Бриедисом. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBO и Всемирного боксерского совета (WBC).

Усик — чемпион мира и Европы, обладатель золотой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Украинец провел 13 боев на профессиональном ринге, одержав в них 13 побед (11 — нокаутом). В последнем поединке, состоявшемся в сентябре 2017 года, он нокаутировал немца Марко Хука.

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