Киев объявил набор в «патрульную полицию Крыма»

Национальная полиция Украины будет отбирать сотрудников в «патрульную полицию Автономной Республики Крым и Севастополя». Об этом говорится в анонсе, размещенном на сайте ведомства.

Указывается, что отбор стартует в среду, 25 апреля. Участие в церемонии объявления, которая состоится в Киеве, примет глава Национальной полиции Сергей Князев.

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Также на мероприятии будут присутствовать руководство главного управления Нацполиции в Автономной Республике Крым и Севастополе (располагается в Одессе) и руководство департамента патрульной полиции. Подробности о вакансиях и их количестве в материале не приводятся.

О планах Киева о создании патрульных подразделений для Крыма и Севастополя (которые Украина фактически не контролирует) стало известно в конце января. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что подразделения «будут работать на других участках до тех пор, пока Крым не будет освобожден от оккупантов».

В том же месяце председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил разработать законопроект о создании свободной экономической зоны «Крым». Решение обусловлено тем, что ранее Рада официально признала Россию «страной-агрессором», зафиксировав это в законе о реинтеграции Донбасса. Документ позволяет вводить войска в любой период и на неопределенный срок и дает президенту полномочия объявлять военное положение.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей этих регионов поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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