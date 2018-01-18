Украина после признания России агрессором создаст в Крыму особую зону

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил разработать законопроект о создании свободной экономической зоны «Крым», сообщает «Интерфакс». Этим должна заняться рабочая группа с участием представителей кабинета министров.

Решение обусловлено тем, что ранее Рада признала Россию агрессором. Одна из статей этого документа гласит, что он отменяет прежний закон о свободной экономической зоне в Крыму.

По словам депутата Виктора Пинзеника, этот закон является основанием для пограничного и таможенного контроля на административной границе с Крымом. В противном случае, пограничный и таможенный контроль на границе между Украиной и Россией в Крыму будет невозможен.

Материалы по теме Тысяча и один способ вернуть Крым О чем мечтают украинские политики

Пинзеник призвал народных депутатов не отменять закон, а внести в него необходимые правки. Парубий, в свою очередь, предложил депутатам обсудить этот вопрос на заседании профильного комитета.

Ранее 18 января президент Украины Петр Порошенко счел принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса, в котором Россия признается «страной-оккупантом», сигналом Крыму. Закон определяет временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской области части этих регионов, над которыми был установлен контроль «вооруженных формирований Российской Федерации», а также «оккупационной администрации России».

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!