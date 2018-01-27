Полиция Украины обеспокоилась порядком на дорогах Крыма

Министерство внутренних дел Украины создаст патрульные подразделения полиции для Крыма и Севастополя. Об этом в субботу, 27 января, сообщил глава украинского МВД Арсен Аваков на подведении итогов коллегии ведомства 2017 года, передает ТАСС.

«Я тут у некоторых увидел недоумение в глазах и хочу сказать, да, такие подразделения будут созданы. Они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобожден от оккупантов Крым», — сказал он.

Как сообщает издание «112 Украина», глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что новые формирования появятся до конца 2018 года. Замначальника департамента патрульной полиции Алексей Белощицкий уточнил, что подразделения будут работать на международных трассах и участках, прилегающих к границе с Крымом.

18 января председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил разработать законопроект о создании свободной экономической зоны «Крым». Решение обусловлено тем, что ранее Рада официально признала Россию «страной-агрессором», зафиксировав это в законе о реинтеграции Донбасса. Документ позволяет вводить войска в любой период и на неопределенный срок и дает президенту полномочия объявлять военное положение.

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