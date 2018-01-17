В Киеве объяснили отказ воевать за Крым в 2014 году

Посол Украины в Польше, бывший глава украинского МИД Андрей Дещица рассказал, почему Киев не пытался препятствовать потере Крыма в 2014 году. Об этом сообщает издание «Страна».

Дещица сказал, что пришедшая на смену бывшему президенту страны Виктору Януковичу власть сознательно отказалась воевать за полуостров, чтобы провести президентские и парламентские выборы.

«Это было коллегиальное решение Совета Безопасности ООН и Украины. Введение военного положения могло иметь соответствующие последствия, о которых нас предупреждали также наши международные партнеры, — рассказал Дещица. — Во время военного положения нельзя было бы провести выборы президентские или парламентские. А такие выборы были необходимы в связи с тем, что произошло самоустранение президента от власти».

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В декабре 2017 года бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что исполнявший в 2014 году обязанности президента Александр Турчинов отдал устный приказ применять оружие в Крыму.

Бывший глава Генштаба ВСУ Юрий Ильин 2 ноября сообщил, что украинские политики в феврале 2014 года собирались «утопить Крым в крови», но не предприняли никаких действий для сохранения полуострова в составе страны.

По словам Ильина, мэр Киева Виталий Кличко обещал, что с полуостровом «поступят еще жестче, чем с Киевом», а лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок говорил, что крымчане «умоются кровью».

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Зимой 2013-2014 годов в Киеве и других городах Украины прошли массовые протестные акции, после чего в стране сменилась власть. Митинги сопровождались столкновениями с полицией, погибли 106 человек. В феврале 2014-го Верховная Рада объявила, что Янукович больше не президент и что он покинул страну.

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