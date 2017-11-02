Бывший глава Генштаба ВСУ обнародовал подробности сдачи Крыма России

Украинские политики в феврале 2014 года собирались утопить Крым в крови, но не предприняли никаких действий для сохранения полуострова в составе страны. Об этом свидетельствует протокол опроса бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Ильина. Документ на своей странице в Facebook опубликовал Максим Герасько, адвокат беглого украинского президента Виктора Януковича.

Ильин свидетельствует, что зимой 2014-го события на Майдане в Киеве вызывали все большие опасения у жителей Крыма. При этом в личных беседах оппозиционеры подчеркивали, что не намерены налаживать диалог с крымчанами.

В частности, Виталий Кличко, занимающий теперь пост мэра украинской столицы, обещал, что с полуостровом «поступят еще жестче, чем с Киевом». В свою очередь, лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок говорил, что крымчане «умоются кровью». «Сломаем их как веник», — обещал он.

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Однако сразу после начала массовых акций за воссоединение Крыма с Россией министр обороны Украины Игорь Тенюх побоялся выводить приведенные в боевую готовность корабли из пунктов базирования. А в конце февраля 2014-го генерал Владимир Замана по согласованию с исполнявшим в тот момент обязанности украинского президента Александром Турчиновым понизил степень готовности ВСУ на полуострове с полной до постоянной.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины произошли зимой 2013-2014 годов, в результате в стране сменилась власть. Митинги сопровождались столкновениями с милицией. Во время этих событий погибли 106 человек. В феврале 2014-го Верховная Рада объявила, что Янукович больше не является президентом и покинул страну.