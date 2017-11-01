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В Крыму прокомментировали «радикальную» резолюцию Украины

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Дмитрий Полонский
Дмитрий Полонский

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский прокомментировал RT проект резолюции по правам человека на полуострове, который Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Резолюция, в частности, содержит требование к Москве снять запрет с организации «Меджлис крымско-татарского народа» и обеспечить обучение на украинском и крымско-татарском языках на полуострове. «Меджлис признан в Российской Федерации экстремистской организацией, именно поэтому он был запрещен. И если украинская сторона вносит такую резолюцию, то пусть сразу вносит резолюцию о признании, например, ИГ («Исламское государство»; организация запрещена в России — прим. «Ленты.ру») и других террористических организаций имеющими право на существование на территории стран, входящих в ООН. Потому что, по сути, это требование ровно такое же», — сказал Полонский.

Он также напомнил, что на территории Крыма государственными являются три языка: русский, украинский и крымско-татарский. «Обучение на этих языках производится исключительно после того, как родители сами без всякого давления выбирают тот или иной язык. Поэтому никаких тут проблем и никакой дискриминации абсолютно нет», — отметил чиновник.

31 октября внесение резолюции в Генассамблею ООН анонсировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, документ «должен стать основой для консолидации усилий по деоккупации полуострова». Как полагает глава украинского МИД, данную резолюцию можно в дальнейшем использовать в судебных процессах против России.

Предыстория: Украина внесла в ООН «радикальную» резолюцию о возвращении Крыма
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