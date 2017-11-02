Названы требования Киева к России в «радикальной» резолюции по Крыму

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко рассказал «Укринформу» о требованиях Киева к России в проекте «радикальной» резолюции по Крыму, который Украина внесла 1 ноября в Третий комитет ГА ООН.

По его словам, резолюция подтверждает, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт, что позволяет нивелировать «аргументы России о том, что на Украине имеет место конфликт внутреннего характера», отметил Ельченко.

Также резолюция осуждает ретроактивное применение Россией своих законов в Крыму и «принудительный» перевод граждан Украины в российское гражданство. В проекте говорится об отсутствии у России юрисдикции на полуострове, что «делает ее решения и законы в Крыму ничтожными».

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«Документ, кроме того, призывает российскую оккупационную власть обеспечить образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках, а также соблюдать законы Украины, в частности в вопросах собственности», — заявил Ельченко.

Также в резолюции осуждается «отсутствие доступа в Крым для Мониторинговой Миссии ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ ООН), несмотря на соответствующий мандат Миссии» и выражается инициатива подготовить второй тематический отчет относительно Крыма до сентября 2018 года и проинформировать 37-ую сессию Совета по правам человека ООН относительно ситуации с правами человека в Крыму.

Ельченко указал, что документ содержит просьбу к Генсеку ООН координировать действия структур ООН с целью имплементации положений данной резолюции.

«Если мы и наши партнеры будем настойчивыми, рано или поздно Россия будет вынуждена под международным давлением все эти требования выполнить. Эта работа приближает деоккупацию Крыма, что является нашей главной целью», — сказал Ельченко.

31 октября внесение резолюции в Генассамблею ООН анонсировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, новая резолюция по Крыму «должна стать основой для консолидации усилий по деоккупации полуострова». Как полагает глава украинского МИД, этот документ можно в дальнейшем использовать в судебных процессах против России.