Украина внесла в ООН «радикальную» резолюцию о возвращении Крыма

Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Об агентству «Укринформ» рассказал пресс-секретарь постоянного представительства Украины при всемирной организации Олег Николенко.

Он заявил, что резолюция содержит требование к Москве снять запрет с организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещенной в России) и обеспечить обучение на украинском и крымско-татарском языках на полуострове. Также в документе подчеркивается «необходимость доступа международных организаций в оккупированный Крым».

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«Сейчас соавторами документа выступили 34 страны», — отметил Николенко.

По его словам, голосование по резолюции в Третьем комитете запланировано на середину ноября. В декабре документ будет вынесен на всеобщее голосование в Генеральной Ассамблее.

Во вторник внесение резолюции в Генассамблею ООН анонсировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, новая резолюция по Крыму «должна стать основой для консолидации усилий по деоккупации полуострова». Как полагает глава украинского МИДа, этот документ можно в дальнейшем использовать в судебных процессах против России.



