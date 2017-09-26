В ООН порекомендовали России применять в Крыму украинские законы

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека рекомендовало России применять в Крыму законодательство Украины. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте управления.

В тексте содержатся советы «применять украинские законы в Крыму согласно резолюциям Генеральной Ассамблеи [ООН]», а также «обеспечить доступность образования на украинском языке». Помимо этого, в докладе утверждается, что «были задокументированы серьезные нарушения (…), такие как незаконные аресты и задержания, насильственные похищения, дурное обращение, пытки и как минимум один случай внесудебной казни».

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25 сентября сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскритиковала доклад, подготовленный Управлением верховного комиссара ООН по правам человека в регионе. «Я неоднократно бывала в Крыму, веду прием крымчан и получаю от них обращения. Постоянно общаюсь с уполномоченными по правам человека Республики Крым и Севастополя, мы мониторим обстановку на полуострове и, честно говоря, решительно не понимаю, откуда взялись так называемые "факты" о несоблюдении прав человека в Крыму», — отметила она.

Москалькова пожалела о том, что Верховный комиссар ООН «так несправедливо и необъективно оценил состояние дел» на полуострове.