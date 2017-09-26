Крым
 

В ООН порекомендовали России применять в Крыму украинские законы

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Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека рекомендовало России применять в Крыму законодательство Украины. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте управления.

В тексте содержатся советы «применять украинские законы в Крыму согласно резолюциям Генеральной Ассамблеи [ООН]», а также «обеспечить доступность образования на украинском языке». Помимо этого, в докладе утверждается, что «были задокументированы серьезные нарушения (…), такие как незаконные аресты и задержания, насильственные похищения, дурное обращение, пытки и как минимум один случай внесудебной казни».

25 сентября сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскритиковала доклад, подготовленный Управлением верховного комиссара ООН по правам человека в регионе. «Я неоднократно бывала в Крыму, веду прием крымчан и получаю от них обращения. Постоянно общаюсь с уполномоченными по правам человека Республики Крым и Севастополя, мы мониторим обстановку на полуострове и, честно говоря, решительно не понимаю, откуда взялись так называемые "факты" о несоблюдении прав человека в Крыму», — отметила она.

Москалькова пожалела о том, что Верховный комиссар ООН «так несправедливо и необъективно оценил состояние дел» на полуострове.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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