Москалькова раскритиковала доклад ООН о правах человека в Крыму

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что доклад, подготовленный управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, необъективно отражает состояние дел на полуострове. Ее слова передает «Интерфакс».

«Я неоднократно бывала в Крыму, веду приём крымчан и получаю от них обращения. Постоянно общаюсь с уполномоченными по правам человека Республики Крым и Севастополя, мы мониторим обстановку на полуострове и, честно говоря, решительно не понимаю, откуда взялись так называемые "факты" о несоблюдении прав человека в Крыму», — сказала она.

Москалькова пожалела о том, что Верховный комиссар ООН «так несправедливо и необъективно оценил состояние дел с правами человека в Крыму».

Ранее в понедельник управление Верховного комиссара ООН по правам человека подготовило доклад о нарушениях прав человека в Крыму после присоединения полуострова к России. «Были задокументированы серьезные нарушения (…), такие как незаконные аресты и задержания, насильственные похищения, дурное обращение, пытки и как минимум один случай внесудебной казни», — говорится в документе.

По данным управления ООН, такой казни был подвергнут проукраинский активист и крымский татарин Решат Аметов в марте 2014 года, после того как провел одиночный пикет перед зданием правительства Крыма в Симферополе. Полиция республики возбудила уголовное дело, однако задержать подозреваемых не удалось, отметили авторы доклада. Также представители Организации Объединенных Наций причислили к пострадавшим из-за присоединения Крыма местных гражданских служащих и тех, кто отказался или не смог принять гражданство России. Их проблемы связали со сменой законодательства с украинского на российское.