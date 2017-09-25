Россия
 

ООН обнаружила в Крыму пытки и один случай «внесудебной казни»

Перейти в «Мою Ленту»

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подготовило доклад о нарушениях прав человека в Крыму после присоединения полуострова к России. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщается в докладе УВКПЧ.

«Были задокументированы серьезные нарушения (…), такие как незаконные аресты и задержания, насильственные похищения, дурное обращение, пытки и как минимум один случай внесудебной казни», — говорится в документе.

По данным управления ООН, такой казни был подвергнут проукраинский активист и крымский татарин Решат Аметов в марте 2014 года, после того, как провел одиночный пикет перед зданием правительства Крыма в Симферополе. Полиция республики возбудила уголовное дело, однако задержать подозреваемых не удалось, отметили авторы доклада.

Также представители Организации Объединенных Наций причислили к пострадавшим из-за присоединения Крыма местных гражданских служащих и тех, кто отказался или не смог принять гражданство России. Их проблемы связали со сменой законодательства с украинского на российское.

Авторы документа отметили, что проводили мониторинг «из материковой части Украины». Указывается, что «последним должностным лицом ООН», которое посетило Крымский полуостров в марте 2014 года, стал бывший помощник генерального секретаря организации по правам человека Иван Шимонович. Доклад охватывает период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017-го.

Источник «Интерфакса» в постпредстве России при ООН и других международных организациях в Женеве назвал документ нелегитимным и странным. Он заявил, что доклад был подготовлен наблюдательной миссией ООН на Украине, и подчеркнул, что это не находится в ее компетенции.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Правозащитники Human Rights Watch обвинили СБУ в пытках
Двое заключенных колонии в Калининграде зашили себе рты в знак протеста
Комиссар ООН по правам человека рассказал о переполненных моргах Ливии
Бывших полицейских в Татарстане привлекли к уголовной ответственности за пытки
Последние новости
СМИ сообщили об обнаружении останков Доку Умарова
ООН обнаружила в Крыму пытки и один случай «внесудебной казни»
Медведев заглянул в комментарии хабаровчанина и рассказал о победе над Навальным
Многодетная американка убила четырехметрового аллигатора ради мяса
Обнаружен опасный парадокс теории Эйнштейна
В ФАС рассказали о сроках отмены национального роуминга
«Танцующий миллионер» потряс подписчиков рваной майкой
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Десятки умирают только потому, что они геи»

Почему в России стали чаще убивать гомосексуалов
00:41Сегодня

Названы самые криминальные регионы России

13:55Сегодня

Путин уволил Меркушкина с поста губернатора Самарской области

14:01Сегодня

СК уточнил обстоятельства смерти туриста на перевале Дятлова

Россия00:0124 сентября

Человек совка

Почему советские люди ненавидят всех вокруг
13:40Сегодня

Песков подтвердил интерес Кремля к Telegram-каналам

17:1723 сентября

Ребенка насмерть задрал медведь на Таймыре

13:32Сегодня

В Кремле прокомментировали результаты выборов в Германии

Россия00:05 9 сентября

Мы были скинами

Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
17:5322 сентября

В Новой Москве 10-летний мальчик устроил погоню за вооруженными грабителями  

13:05Сегодня

Из-за разосланных коллекторами «похоронных» фото внучки должницы возбудили дело

13:05Сегодня

Школьник в Ногинске надышался освежителем воздуха и умер  

Россия
«Десятки умирают только потому, что они геи»
Почему в России стали чаще убивать гомосексуалов
Человек совка
Почему советские люди ненавидят всех вокруг
Шизоиды, социопаты, садисты
Кто режет, бьет и расстреливает мигрантов
Путин уволил Меркушкина с поста губернатора Самарской области
СК уточнил обстоятельства смерти туриста на перевале Дятлова
Песков подтвердил интерес Кремля к Telegram-каналам
В Кремле прокомментировали результаты выборов в Германии
Все материалы
Мир
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
В Минобороны открестились от удара по сирийской оппозиции
Сирийская оппозиция обвинила ВКС России в ударах по ее силам
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Падший дьявол
Неуловимый наркобарон основал культ убийц и варил человеческие мозги в котле
В коалиции ответили на заявления России о спецназе США на позициях ИГ
Лидеры «Альтернативы для Германии» пообещали начать охоту на Меркель
Все материалы
Бывший СССР
Введите войска!
Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
Руководивший «Укрзализницей» поляк счел успехом свое возвращение с Украины живым
Главу «Киевоблэнерго» забили до смерти в собственном доме
В Киеве рассказали об обещании Канады предоставить летальное оружие Украине
Венгрия потребовала переговоров с Киевом из-за закона об образовании
Министр доходов ДНР в прямом эфире прокомментировал попытку покушения на него
В Азербайджане раскрыли число присоединившихся к ИГ граждан
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Курс евро упал ниже 68 рублей
Банк России предложил ограничить выезд за рубеж недобросовестных банкиров
Цена нефти Brent поднялась выше 57 долларов впервые с марта
Все материалы
Бизнес
Альтернатива есть
На смену неэффективной системе теплоснабжения придет альткотельная
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
«Газпром» занял первое место в рейтинге ведущих энергокомпаний
ФАС предложила Минздраву отказаться от запрета на продажу сигарет в duty free
Совет директоров «Газпрома» одобрил 50-процентное участие в СП с турецкой Botas
В Татарстане представили претендующие на поддержку Корпорации МСП проекты
В Швейцарии начали торговать воздухом по 47 долларов за 120 вдохов
Все материалы
Силовые структуры
Московская история Х
Влюбленные нацисты подгоняли украинские стволы русским националистам
Поели как люди: убийц-расчленителей задержали в Краснодаре
Они хранили фрагменты тел в холодильнике и, возможно, ели своих жертв
Салам, «Москва»!
Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров
СМИ сообщили об обнаружении останков Доку Умарова
Подозреваемые в убийстве и расчленении женщины на Кубани арестованы
СМИ узнали о судимости лидера «Христианского государства» за убийство
СМИ сообщили об освобождении бывшего главы «Русгидро» из-под домашнего ареста
Все материалы
Наука и техника
Посыпали пеплом
Необратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Показан смартфон на Windows 95
Обнаружен опасный парадокс теории Эйнштейна
Роскосмос начал переговоры с НАСА о местах для космонавтов на американском Orion
Найден тайный центр Гитлера по созданию ядерной бомбы
Все материалы
Спорт
Дмитрий КудряшовКувалдой по мечтам
Русский гигант был разгромлен прытким кубинцем
«Реал» заподозрил испанских судей в заговоре
Тренер «Валенсии» получил травму во время празднования гола
Черчесов вызвал Кокорина в сборную России впервые с ноября 2016 года
Фанат «Марселя» пробил вратаря соперника после выхода один на один
Рябинский раскритиковал людей после поражения Кудряшова
Комик предложил Трампу пригласить в Белый дом сборную России по баскетболу
Все материалы
Культура
«Теперь разожмите нос и почувствуйте»
Что животные делают лучше людей
«Италия 61»Неоновая революция
В Милане открылась выставка Лучо Фонтаны
Родина не забудет
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Kingsman: Золотое кольцо» до «Родена»
Большой театр оказался бессилен перед рекламой «Физрука» на своем фасаде
Врачи рассказали о состоянии Караченцова
Джамала раскритиковала языковую политику Киева
Художник создал скульптуру из семи тысяч таблеток экстази и копии Кары Делевинь
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесславные ублюдки
Семь выдающихся злодеев российского даркнета
Российский журналист попал под обстрел в Дейр-эз-Зоре
Великий запрет
История создания самой мощной цензуры в мире
Олег Тиньков раскрыл причину жесткой реакции на ролик «Немагии»
Интервью с Мэнсоном закончилось для журналиста щелчком по гениталиям
Блогер придумал способ получить сигнал от дирижабля и воздушного шара
Facebook попробовал привлечь пользователей в Instagram угрозой об изнасиловании
Все материалы
Ценности
Гламурные кисы
Тяжело ли владеть машиной для господ в России
«Танцующий миллионер» потряс подписчиков рваной майкой
Bulgari предложил носить сумки из клепаного питона
Созданы мотивирующие часы
Новые iPhone отделали титаном и посвятили ракете «Сатана»
С начала года россияне потратили на покупку Rolls-Royce около миллиарда рублей
Dolce & Gabbana нанесли игральные карты на одежду
Все материалы
Путешествия
Дикая Калифорния
Из любви к природе американцы собирают использованную туалетную бумагу
Определена главная причина нелюбви россиян к автобусным путешествиям
Эрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира
Шестеро туристов отравились грибами в Крыму
Авиарейс из Москвы в Крым попал в число самых загруженных в мире
Определены самые популярные у прячущихся от зимы россиян направления отдыха
Названы легче других выдающие шенген россиянам страны
Все материалы
Из жизни
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
Дети шпионов
Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ
Умерла самая тяжелая женщина в мире
Забытый в пещере американский студент три дня лизал стены
Телефонная книга Гитлера с контактами нацистов ушла на аукционе по двойной цене
В Шри-Ланке из заднего прохода контрабандиста достали килограмм золота
Все материалы
Классическая история
Душевные ролики про самые красивые спорткары XX века
Машины, которые не боятся столкновений
Забытые концепт-кары: ударопрочные «Фиаты»
Побег в будущее
Говорящие рули и электрические ретрокары: будущее по версии Jaguar Land Rover
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Названы сроки появления первого кроссовера «УАЗ»
В России за 150 миллионов рублей продадут Bugatti Veyron почти без пробега
Кен Блок проехал боком на 1400-сильном «Мустанге»
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы