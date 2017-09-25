ООН обнаружила в Крыму пытки и один случай «внесудебной казни»

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подготовило доклад о нарушениях прав человека в Крыму после присоединения полуострова к России. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщается в докладе УВКПЧ.

«Были задокументированы серьезные нарушения (…), такие как незаконные аресты и задержания, насильственные похищения, дурное обращение, пытки и как минимум один случай внесудебной казни», — говорится в документе.

Материалы по теме Удар по радуге Антииммигрантский указ Трампа стал угрозой для геев из мусульманских стран

По данным управления ООН, такой казни был подвергнут проукраинский активист и крымский татарин Решат Аметов в марте 2014 года, после того, как провел одиночный пикет перед зданием правительства Крыма в Симферополе. Полиция республики возбудила уголовное дело, однако задержать подозреваемых не удалось, отметили авторы доклада.

Также представители Организации Объединенных Наций причислили к пострадавшим из-за присоединения Крыма местных гражданских служащих и тех, кто отказался или не смог принять гражданство России. Их проблемы связали со сменой законодательства с украинского на российское.

Авторы документа отметили, что проводили мониторинг «из материковой части Украины». Указывается, что «последним должностным лицом ООН», которое посетило Крымский полуостров в марте 2014 года, стал бывший помощник генерального секретаря организации по правам человека Иван Шимонович. Доклад охватывает период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017-го.

Источник «Интерфакса» в постпредстве России при ООН и других международных организациях в Женеве назвал документ нелегитимным и странным. Он заявил, что доклад был подготовлен наблюдательной миссией ООН на Украине, и подчеркнул, что это не находится в ее компетенции.

