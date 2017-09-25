Депутат Госдумы назвал «филькиной грамотой» доклад ООН о правах человека в Крыму

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал доклад о нарушениях прав человека в Крыму, подготовленный управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. Его слова в понедельник, 25 сентября, приводит РИА Новости.

«Все эти ооновские докладчики дискредитировали себя отсутствием объективности. Их очередной доклад — филькина грамота, так как он оторван от реальности и основывается на информации, которую подсовывает украинская сторона», — сказал он.

Он отметил, что для ознакомления с жизнью Крыма нужно прибыть на полуостров, а не довольствоваться сюжетами украинских телеканалов.

«Все эти организации, составляющие доклады, действуют, что называется, вслепую, но мы слепо им верить не намерены. Ничего общего с крымской действительностью и мнением населения полуострова этот доклад не имеет», — добавил Бальбек.

Ранее в понедельник управление Верховного комиссара ООН по правам человека подготовило доклад о нарушениях прав человека в Крыму после присоединения полуострова к России. «Были задокументированы серьезные нарушения (…), такие как незаконные аресты и задержания, насильственные похищения, дурное обращение, пытки и как минимум один случай внесудебной казни», — говорится в документе.

По данным управления ООН, такой казни был подвергнут проукраинский активист и крымский татарин Решат Аметов в марте 2014 года, после того как провел одиночный пикет перед зданием правительства Крыма в Симферополе. Полиция республики возбудила уголовное дело, однако задержать подозреваемых не удалось, отметили авторы доклада. Также представители Организации Объединенных Наций причислили к пострадавшим из-за присоединения Крыма местных гражданских служащих и тех, кто отказался или не смог принять гражданство России. Их проблемы связали со сменой законодательства с украинского на российское.