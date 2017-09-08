Комиссар ООН по правам человека рассказал о переполненных моргах Ливии

Верховный комиссар ООН по правам человека принц Зейд Раад аль-Хусейн рассказал об ответственности европейских держав за массовую гибель мигрантов из Африки. Об этом сообщает Reuters.

Саудовский принц приветствовал подписание в Париже соглашения о пресечении нелегальной миграции, в котором на данный момент участвуют Франция, Германия, Италия, Испания, Чад, Нигер и Ливия.

«Однако вопрос соблюдения прав человека в отношении мигрантов (как тех, что находятся на территории Ливии, так и тех, что пытаются пересечь море) по-прежнему остается актуальным, — заметил комиссар. — Никто не говорит о том, что существует неотложная необходимость найти альтернативу нынешнему положению, при котором люди, которые не могут себя защитить, задерживаются безо всякого повода».

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По словам Зейда, его подчиненные еще в прошлом году сообщали о критической ситуации в этой области, однако тогда на их призывы не обратили внимания. С тех пор ситуация ухудшилась: сообщения о нарушениях прав человека приходят непрерывно, тела погибших устилают пустыни, леса и берега Ливии, морги страны переполнены трупами.

«Иногда береговая охрана спасает тонущих мигрантов, но временами просто не обращает на них внимания, — пожаловался принц. — Как и береговая милиция, морская охрана порой избивает, грабит и даже убивает мигрантов, которых она перехватывает».

В происходящем комиссар ООН обвиняет власти Евросоюза. «Европейские правительства подкармливают этот бизнес на страданиях, — заявил Зейд. — Неужели власти ЕС хотят в будущем отвечать за то, что они по сути поощряют изнасилования, пытки и рабство?»

В 2015 году наплыв беженцев с Ближнего Востока вызвал кризис в Евросоюзе. После того как в результате соглашения с Турцией был перекрыт так называемый Балканский маршрут через страны юго-восточной Европы, основной поток мигрантов двинулся через Ливию. В основном это жители западноафриканских стран, пытающиеся добраться до Италии.

По данным Международной организации по миграции, с начала этого года при попытке пересечь Средиземное море погибли или пропали без вести 665 человек. Как следует из официальных данных итальянских властей, за тот же период в страну прибыло более 23 тысяч нелегальных мигрантов.