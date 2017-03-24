У берегов Турции затонула лодка с мигрантами

Надувная лодка, перевозившая нелегальных мигрантов, затонула в пятницу, 24 марта, у берегов Турции. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

По меньшей мере 11 человек погибли. Всего, по данным издания, на борту находились 22 человека, восьмерым удалось спастись. Ведутся поиски еще троих человек.

ЧП произошло в Эгейском море в районе турецкого курорта Кушадасы. Мигранты направлялись к греческому острову Самос.

Просители убежища из ближневосточных стран нередко пытаются по морю перебраться с турецкой территории в одну из ближайших стран ЕС. Для этого зачастую используются неподготовленные для перевозки людей плавсредства, небольшие пластиковые, деревянные или надувные лодки. Число мигрантов, утонувших возле берегов Турции, исчисляется сотнями.

7 марта 2016 года в Брюсселе между Турцией и Евросоюзом было достигнуто соглашение, согласно которому Анкара обязалась принимать обратно всех без исключения беженцев, попадающих в Грецию транзитом через турецкую территорию. Взамен Турции был обещан безвизовый режим со странами ЕС, ускорение переговоров об интеграции с Евросоюзом и выделение финансовой помощи на преодоление миграционного кризиса. Однако 15 марта этого года турецкий министр по делам ЕС Омер Челик заявил, что его страна может разорвать заключенную с Брюсселем сделку из-за то, что страны Европейского союза не выполнили свою часть соглашения.