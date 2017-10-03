В Киеве назвали суммы вознаграждения бойцов «Беркута» за разгон Майдана

Бойцы спецподразделения МВД Украины «Беркут» нелегально получали от 3 до 5 тысяч гривен вознаграждения за применение силы против участников акций протеста на Майдане незалежности (площади Независимости) в Киеве зимой 2013-2014 годов. Об этом заявил начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передает портал «Обозреватель».

В Генпрокуратуре уточнили, что командиры подразделений «Беркута» в кабинете генерала Владимира Гриняка (бывший начальник департамента общественной безопасности МВД страны) получали по 600-800 тысяч гривен. Позже они выдавали по пять тысяч гривен (около 20 тысяч рублей по курсу января 2014 года) офицерам и по три тысячи — рядовым бойцам. По словам Горбатюка, всего было выплачено 50 миллионов гривен нелегальных средств.

Представитель ГПУ подчеркнул, что силовики должны были совершать в том числе незаконные действия против протестующих.

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В феврале Москва отказалась экстрадировать на Украину 12 бывших бойцов спецподразделения «Беркут». По словам Горбатюка, всего ГПУ отправила запрос на выдачу 21 человека. «На сегодня пришли ответы, что 12 человек получили гражданство РФ (...) Они отказывают в экстрадиции, так как они являются гражданами России», — сообщил он.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Митинги сопровождались столкновениями с милицией. Во время этих событий погибли 106 человек. В феврале 2014-го Верховная Рада объявила, что Виктор Янукович больше не является президентом, и он покинул страну. Высшие руководящие посты на Украине заняли представители оппозиции. Ответственность за гибель людей они возложили на спецподразделение «Беркут» и Януковича.